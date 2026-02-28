【漫画】本編を読む「育児は楽しめるか？」こう問いかけられたとき、あなたはどう答えるだろうか。『育児の全部 楽しんでます。 〜父の4人子育て日記、時々仕事〜』（グッドスリープ/KADOKAWA）は、4人の子どもを育てる父親のリアルな日々を、ユーモアを交えて描いたコミックエッセイ。仕事、家庭、子どもたちの成長、そして笑える失敗と学びが各ページの中に息づいている。引っ込み思案なサラリーマン・グッドスリープは4人の子