働くことの意味とはなにか……ソニーで激動の32年を過ごし常務取締役まで上り詰め、退職後68歳にして人材紹介会社を起業した郡山史郎さんは「働く理由は年代とともに変わる。老いて要介護となり人の時間を奪わない意味でも、働き続けることは重要だ」という――。※本稿は、郡山史郎『君の仕事は誰のため？90歳現役ビジネスマンが伝えたい「自分を活かす」働き方』（青春出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／y-