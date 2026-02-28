ビジネスの場で使える英語を身に付けるには何をすればいいか。組織開発・人材開発コンサルタントの布留川勝さんは「日本人の英語を読み書きする力は決して低くない。それなのに、いざ発言の場になると沈黙してしまうのは、完璧主義という文化的背景から生まれる心理的ブロックがある」という――。※本稿は、布留川勝『ニュー・エリート論』（PHP研究所）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／spaxiax※写真はイメージで