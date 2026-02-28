元プロ野球選手の中田翔氏が、YouTubeチャンネル『フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】』で公開された動画に出演。3月に開催される「ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)」で期待する選手を明かした。中田翔氏○「2番・大谷(翔平)選手、3番…」WBCで期待する選手を聞かれ、中田氏は「ほかのテレビで、(WBCの)オーダーを組む企画があったんですけど」と切り出し、「その時に2番・大谷(翔平)選手、3番・近藤(健介)選手に