ÃÝ°æÆàÈþ¡Ê£³£¶¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬£²£¸Æü¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÌÄÌç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Ç?¡ÖÂè£²²ó¥¹¥Ô¡¼¥É¥¯¥¤¡¼¥ó¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×£µÆüÌÜ£²£Ò¤Ç¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¶¯¤á¤ÎÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤­°ÂÄêÈÄÁõÃå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥È»ö¸Î¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡££²£Ò£±¹æÄú¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÃÝ°æ¤Ï¥³¥ó¥Þ£°£³¡¢£²¹æÄú¡¦±öºê¶Í²Ã¤¬¥³¥ó¥Þ£°£´¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¥ª¡¼¥Ð¡¼¡££·£Ò¤Ç¤Ï£µ¹æÄú¡¦Àî°æË¨¤¬¥³¥ó¥Þ£°£³¡¢£¶¹æÄú¡¦ÀÖ°æËÓ¤¬¥³¥ó¥Þ£°£µ¤Î¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤Ë»¶¤Ã¤¿¡£ÃÝ°æ¤Ï¸½ºß¡¢