日本の強さの源は何か。イギリス在住で著述家の谷本真由美さんは「日本は東アジアの中では例外的に手仕事や技術、工業を尊ぶ文化のある国だ。これには非血縁者により『疑似家族』を作り、親方から弟子に技術を継承する文化があることが大きい。韓国はじめ他のアジア圏の国ではこれが薄い」という――。※本稿は、谷本真由美『日本のメディアが報じない「世界の真実」』（ワック）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／td