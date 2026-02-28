1月期のドラマ「DREAM STAGE」でアイドルグループ「NAZE」のマネージャー・遠藤水星を演じている池田エライザ。俳優のみならず、モデルや映画監督、写真家としても才能を発揮し、注目を集めている。そんな池田が2025年に主演を務めたのが、タイムリープ×青春ミステリー映画「リライト」だ。「リライト」池田＆阿達のインタビューはこちら"SF史上最悪のパラドックス"として話題を呼んだ法条遥による小説を原作に、"時間SF"を得意と