ユニットコムは2月28日、全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗で「超 先取り決算セール」を開始した。実施期間は3月13日まで。パソコン工房全店で「超 先取り決算セール」開始！ 即納PCからパーツ・周辺機器まで対象に厳選した即納パソコンやPCパーツ・周辺機器等の日替わりセール商品などを数多く取り揃えるというセール施策。セール対象品の他にも、eスポーツプロプレイヤーや著名インフルエンサーとのコラボゲーミングパソコ