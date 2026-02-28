学校の卒業式は誰にとっても特別な日。特に男子は、女子からの突然の愛の告白を妄想することがあるようです。そこで今回は、スゴレン男性読者へのアンケートを参考に、「卒業式に期待してしまう『女子からの告白』」をご紹介します。【１】「ちょっといい？」と同級生から屋上に呼び出される「ドラマみたい!!ドキドキする」（10代男性）など、王道のロケーションで、物語の主役気分を味わいたがる男性もいるようです。この日を選