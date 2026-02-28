あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「オムニバス」の略語は？「オムニバス」の略語はなんでしょうか？ヒントは、カタカナ2文字です！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「バス」でした！通勤や通学など、毎日の移動に欠かせない「バス」。実は正式には「オムニバス」と呼ばれます。ここ