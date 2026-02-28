今回、Ray WEB編集部は返事をしてこない友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は友だちの仁奈と遊びに行く約束をしています。彼女は集合時間を決めるため仁奈に連絡をしますが、返事が来なくて……？仁奈は主人公の返事を無視して、SNSでライブ配信をしていました。明日に備えて早く寝たいのに、寝られない主人公は苛立っています。このあと仁奈からの返事は来るのでしょうか！？原案：Ray WEB編集部作画：な