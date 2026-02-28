◆練習試合巨人４―２サムスン（２８日・那覇）＝特別ルールで延長１１回まで＝巨人の那覇キャンプは最終クール４日目。韓国・サムスンとの練習試合に臨んだ。スポーツ報知評論家の村田真一氏は５回に２点を奪った攻撃を絶賛。今季の１、２番候補を占った。＊＊＊＊＊＊インハイを、浦田はバットを内側から出してレフトに犠牲フライを打った。引っ張れば詰まるコースだから、即座に対応したのだろう。左投手から結