友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身のまわりで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は返事をしてこない友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前回から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は友だちの仁奈と遊びに行く約束をしています。彼女は集合時間を決めるため仁奈に連絡をしますが、なかなか返事は来ません。返事を待っている間に主人公がSNSを見ると、なんと仁奈はSNSで