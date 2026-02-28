心と体の性が一致しないトランスジェンダーであることを公表した初の米下院議員がいる。サラ・マクブライドさん、３５歳。その自伝に感銘を受けた翻訳者が発起人となり、日本語版の出版準備が進んでいる。トランプ政権下で米国は著しく変質した。「分断され、差別意識が剥き出しになっている社会にあって、多様性と尊厳を大切にしようと訴える若い政治家の存在を多くの日本人に伝えたい」と発起人は話している。中学生から応援演