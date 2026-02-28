女優の菜葉菜が28日、都内で、主演映画「金子文子何が私をこうさせたか」（浜野佐知監督）の初日舞台あいさつイベントに登壇した。1926年に大逆罪で死刑判決を受け、23歳で獄中で自死した金子文子の実話を映画化。残された短歌をもとに、判決から自死に至る121日間のたった1人の闘いを描いた。菜葉菜は、最後まで国家権力に反逆した文子を演じた。「今の時代だからこそこの映画を届けたいと思いますし、何か響くものがあるのでは