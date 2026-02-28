同志社の創立者・新島襄（1843〜90年）ゆかりの平安教会（京都市左京区岩倉）が、今年12月で創立150年を迎える。京都有数の歴史を持つキリスト教会と新島はどういう関係なのか。同教会の小笠原純牧師（62）に聞いた。【記事】京都の女子大同級生が50年続けた「交換日記」1876年、京都に「第一公会」「第二公会」「第三公会」という三つの教会が産声を上げた。その前年、米国帰りの新島がキリスト教主義に基づく「同志社英学校