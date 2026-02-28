23歳から45歳までの22年間で、３度の結婚と離婚を経験してきたタカタカさん(仮名、47歳男性)。「サッカー観戦は禁止」「フランス料理店は不倫の温床！」といった過度な束縛の末に妻が夜逃げした過去、さらには「職業は探偵」と名乗る３番目の妻との泥沼離婚――波乱続きの結婚遍歴をたどってきた。 【画像】交際２カ月で４回目の結婚を果たしたバツ３・47歳男性 そして今、彼は４度目の結婚を選んだ。な