女性芸人としては異例の“下ネタ”を武器に人気を集める、紺野ぶるま。彼女は、今年9月の誕生日で、40歳という節目の歳を迎える。また、プライベートでは2019年に結婚し、2022年には第一子を出産した母でもある。ライフステージが大きく変化するなか、女性芸人として、そして母としてどのように芸に取り組んでいるのか、話を聞いた。（前後編の後編） 【画像】どこか既視感のある紺野ぶるまのLINEのアイコン 驚異的