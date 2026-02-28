大胆な下ネタを軽やかに笑いとして提供し、人気を集める女性芸人がいる。松竹芸能所属の紺野ぶるまだ。『R-1ぐらんぷり』（現・R-1グランプリ）、『女芸人No.1決定戦 THE W』といった賞レースで決勝に進むなど、その実力は折り紙つき。さらには、ラップやエッセイなど表現の場も広げている。“キワモノ”とも捉えられかねない下ネタと、彼女はどのように向き合っているのか。（前後編の前編） 【画像】『THE W』での粗品の