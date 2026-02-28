大相撲春場所（3月8日初日、エディオンアリーナ大阪）の新弟子検査が28日、大阪市内で行われ、幕内格行司の木村秋治郎（55＝春日野部屋）を父に持つ中沢睦士（むさし、18＝木瀬部屋）が身長1メートル67、体重67キロ以上の体格基準を満たした。内臓検査の結果を待って初日に合格が発表される。埼玉栄高では3年時に関東大会100キロ以上級優勝やインターハイ団体3位などの実績を残した。「今の自分の力を試してみたいなと。（埼玉