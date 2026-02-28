28日朝、新潟県長岡市で住宅と倉庫が燃える火事があり、この家に住む女性2人が軽いけがをしました。警察によりますと、28日午前6時50分ごろ、長岡市水沢の72歳の女性の住宅で「火が出ている」と、近所に住む人から110番通報がありました。火は約2時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅と倉庫が全焼したとみられます。この火事で、この家に2人で住む72歳と45歳の女性が手や顔に軽いけがをしましたが、命に別条はありませ