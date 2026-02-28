俳優の宮世琉弥（22）が28日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。きょうだいについて語った。料理を始めたきっかけを問われた宮世は「小学3年生ぐらいに、お母さんが通っていたショッピングモールの透明な、誰でも見れちゃう料理教室あるじゃないですか。あそこに通っていて」と母と共に料理を習っていたと明かした。「お母さんも自立するために、自分で料理できるようになりなさいって