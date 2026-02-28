◇明治安田J1百年構想リーグ第4節鹿島3―2浦和（2026年2月28日埼玉スタジアム）鹿島が敵地で浦和に3―2で逆転勝ちし、連勝を3に伸ばした。序盤は相手の勢いを止められず、前半14分、19分に連続失点。それでも我慢強く戦って立て直すと、同45分に相手のハンドで得たPKをFWレオ・セアラが決め、1点を返して前半を折り返した。後半は風上に立ち、10分に右CKからFW鈴木優磨が今季初得点。ファーサイドに走り込み、MF樋口雄太