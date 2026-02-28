漫才コンビのハイヒールリンゴ（64）が28日放送のカンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午）に出演。後輩の麒麟川島明（47）を褒めた際の、川島の「粋な一言」を明かした。番組では、「新入社員が選ぶ理想の上司」のアンケート結果の話題に。5位のカズレーザー、4位のTBS安住紳一郎アナウンサーよりも上の3位に入った人物について「名前に“亮”付くあの人」と聞いたMCのフリーアナウンサー石井亮次（48）は「私、石井