ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー女子モーグル日本代表の中尾春香選手（24）が2026年2月24日、自身のインスタグラムを更新。「オリンピック裏側大公開！」とし、多数の写真を公開した。「みなさんはどれがいい？」中尾選手は、「オリンピック閉会」といい、フードをかぶったソロショットや会場の五輪マークの前で撮影したフリースタイルスキー代表選手の集合ショットなど9枚の写真を投稿。「オリンピック裏側大公開！」