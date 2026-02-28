◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第４節浦和２―３鹿島（２８日・埼玉スタジアム）浦和は前半に奪った２点のリードを守れず、後半４５分の失点で２―３と敗れた。５万２８４１人が詰めかけた一戦で敗れ、ホーム開幕戦を飾ることはできなかった。前半１４分、右サイドを突破したＭＦ金子拓郎のラストパスを、大卒ルーキーＦＷ肥田野蓮治がスライディングで押し込んで先制。肥田野は特別指定で出場し、初ゴールを挙