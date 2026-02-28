◆練習試合巨人４―２サムスン（２８日・那覇）＝特別ルールで延長１１回まで＝巨人の那覇キャンプは最終クール４日目。韓国・サムスンとの練習試合に臨んだ。スポーツ報知評論家の村田真一氏は１回無失点の戸郷翔征投手を分析した。＊＊＊＊＊＊いやあ、良かったよ。戸郷は上々やね。腕を下げた新フォームで直球がいい角度で決まっていた。特に３番の左打者へのクロスファイアなんて絶品やで。指先にかかる感覚と