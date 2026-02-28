◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第４節ＦＣ東京―柏（２８日・味の素スタジアム）ＦＣ東京と柏の一戦は前半を０―０で終えた。ＦＣ東京は開幕から２試合連続でＰＫ勝ちすると、前節の川崎戦（２〇１）で初の勝ち点３を獲得。開幕から３連勝で４連勝を目指す一方で、柏は開幕から３連敗と苦戦しており、対照的な調子同士の戦いになった。先に決定機を作ったのはＦＣ東京。前半４分、ＦＷマルセロヒアンがドリブルで切り込