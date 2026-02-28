◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第４節浦和２―３鹿島（２８日・埼玉スタジアム）鹿島は０―２の展開から３得点を決め、鮮やかな逆転勝ちで浦和を３―２で下した。＊＊＊序盤は出鼻をくじかれ、早々に２失点を喫した。前半１４分、左サイドの突破を許したところから中で合わせられて先制点を献上。同１９分にもセットプレーから失点した。球際の戦いで後手に回り、痛恨の２失点となった。それでも２０