◆第２１回オーシャンＳ・Ｇ３（２月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル、良）１着馬に高松宮記念（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）の優先出走権が与えられる短距離重賞が１６頭で争われ、７番人気のペアポルックス（牡５歳、栗東・梅田智之厩舎、父キンシャサノキセキ）が直線内から抜け出し、重賞初制覇を飾った。岩田康誠騎手＝栗東・フリー＝は当レース初勝利。勝ちタイムの１分７秒０は、１９年モズスー