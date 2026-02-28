「プロレス・スターダム」（２８日、後楽園ホール）昨年１２月２９日にプロレス再デビューを果たしたフワちゃんが、タッグマッチで師匠の葉月（２８）と組み、フリーのＳａｒｅｅｅ（２９）＆マーベラスの彩羽匠（３３）と初対戦した。プロレス再デビュー前に指導を受けていた恩人でもあるＳａｒｅｅｅとバチバチのエルボー合戦などを繰り広げたが、最後はダイビングフットスタンプを食らって玉砕。試合後は感謝の握手をしたか