佐賀県警科学捜査研究所（科捜研）のＤＮＡ型鑑定不正問題で、元科捜研法医第１係主査の容疑者の男（４２）が在宅起訴されたことを受け、県弁護士会の出口聡一郎会長は２７日、弁護士会の有志が再審請求に向けて支援している男性の事件について、男性のＤＮＡ型鑑定を行ったのは容疑者であることを明らかにした。県弁護士会では、男性の事件で、容疑者がＤＮＡ型鑑定を担当したかどうかを調査するとともに、佐賀地検に照会して