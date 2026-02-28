（台北中央社）外交部（外務省）は28日、中米ニカラグアのオルテガ大統領が今月16日に台湾の主権とイメージをおとしめる悪意ある発言を行ったとして、厳正に抗議した。現地報道によれば、オルテガ氏は台湾を「ごみ」と非難し、2021年に中華民国（台湾）と断交したことを正当化したという。ニカラグアは1985年に中華民国と外交関係を断絶したものの、90年に国交を回復。2021年に再び断交した。断交はいずれもオルテガ氏の政権下で行