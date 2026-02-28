Jリーグは２月28日、J１百年構想リーグ・地域リーグラウンド第４節の浦和レッズ対鹿島アントラーズを埼玉スタジアム2002で開催した。EASTグループでともに勝点７で並ぶ２位浦和と３位鹿島の直接対決。大一番は立ち上がりから球際での激しい攻防となった。今季初めてのホーム埼スタでのゲームとなった浦和が、徐々に攻勢を強める。13分に肥田野蓮治の左足のシュートがポストに直撃するなど、何度か創出した決定機を決めきれな