明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第4節が28日に行われ、浦和レッズと鹿島アントラーズが対戦したともに勝ち点「7」で迎える名門対決。序盤から球際での激しい攻防が繰り広げられるなか、ホーム開幕戦の浦和がより多くのチャンスを作っていく。12分にはマテウス・サヴィオのシュートがクロスバーに直撃。すると14分、関根貴大の浮き球に抜け出した金子拓郎が見事なタッチで右サイドを突破し、ゴール前に低く速いク