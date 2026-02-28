開幕の仙台戦は１−４、２節・秋田戦は０−１、３節・横浜FC戦は１−５。今季にJ２に昇格した栃木シティが、J２・J３百年構想リーグで厳しい現実を突きつけられている。２月28日に行なわれた４節・湘南戦。12分、43分、50分に失点。76分に齋藤恵太のゴールで１点を返すも、反撃もここまで。１−３で敗れた。 無念の４連敗。計13失点。トンネルから抜けられなかったチームに、SNS上では「ヤバすぎるよー」「想像以上にボ