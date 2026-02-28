ビックカメラは2月25日、新オリジナルブランド「ビックアイデア」を始動する発表会を開催した。従前のオリジナルブランドであるORIGINAL BASICとORIGINAL SELECT、HashTAGを統合した上で、社内資格「ビックカメラマイスター」を有する約300人（全販売員の約7％）が商品の企画から開発まで参加する。また、SNSでも「#つくってほしい」で一般顧客からのアイデアを募る「欲の窓口」を設置。ビックアイデアのラインアップを増やして