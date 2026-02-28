明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第4節が28日に行われ、横浜F・マリノスと東京ヴェルディが対戦した。3連敗スタートの横浜FMと90分2勝・PK戦1勝の好スタートを切った東京Vが対戦。引き締まった攻防が続くなか、横浜FMは29分に谷村海那が相手DF井上竜太に倒されてとしてPKを獲得する。しかし、福島孝一郎主審はオンフィールドレビューで映像を確認し、谷村が先に井上のユニフォームを引っ張っていたとして判定を変