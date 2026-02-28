2026年2月17日、中国のポータルサイト・新浪網に、劇場版「名探偵コナン 11人目のストライカー」が示すものについて考察した記事が掲載された。同作は12年4月14日公開の劇場版シリーズ16番目の作品。記事はまず、「劇場版『名探偵コナン』の魅力といえば、多くの人が密度の高い推理や大規模な演出を思い浮かべるであろう。しかし『11人目のストライカー』の真価はそれだけではない。同作は『スポーツ精神』と『社会的責任』を一本