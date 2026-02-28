◇MLBオープン戦 ジャイアンツ12-4ドジャース(日本時間28日、スコッツデール・スタジアム)ドジャースのロバーツ監督が現地時間27日、山本由伸投手の侍ジャパン合流前最後のオープン戦を終え、取材に応じました。山本投手はこの日、帰国前最後オープン戦に先発登板。初回、先頭打者に本塁打を許すなど3回2失点の結果となりましたが、三振を4つ奪い、最速は約156キロをマークしました。ロバーツ監督は試合後、山本投手について、「彼