「オープン戦楽天−広島」（２８日、倉敷マスカットスタジアム）広島のドラフト１位・平川蓮外野手が、右中間席へ、オープン戦１号となるソロを放った。佐藤が右越えソロを放ち、２−３として迎えた九回無死。右打席に立ち、左腕・林の直球を捉えた。打球は４・４メートルの高さを誇るフェンスを越え、外野席で弾んだ。１８日・ロッテとの練習試合では、左打席で“１２球団新人１号”を放っていた。右打席は、左打席に比