27日（金）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のヴィクトリーナ姫路が、3月7日（土）にヴィクトリーナ・ウインク体育館で開催されるSVリーグ女子第18節GAME1の岡山シーガルズ戦で、エキシビションマッチを開催すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 エキシビションマッチを行うのは、姫路の地域貢献チーム「ヴィアーレ兵庫」とモンゴルのクラブチーム「Mi