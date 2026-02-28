27日（金）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のカノアラウレアーズ福岡が「OHANA THANKS FESTA」の開催を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 カノアのファン感謝祭である「OHANA THANKS FESTA」が4月26日（日）に糸田アリーナで開催される。当日は10:15～12:30にカノア大運動会、13:45～16:00にMEET＆GREETを実施。各イベントの詳細は決定次第、発表するとしている。 参加条件は2025