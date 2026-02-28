力が違いすぎた。昨年11月以来の出走となったマダムイグレイン（牝4＝永島、父ビッグアーサー）が26日の2R（ダート1400メートル）を大差で勝利。単勝元返しの圧倒的な支持に応えた。JRAの未勝利戦で2度の2着など、力は見せつけてもなかなか勝てなかったが、生涯10戦目、転入3戦目にして待望の初勝利を挙げた。大差勝ち、といえば10馬身程度をイメージするが、実際には15馬身ほどあった。しかも永島師によれば「完全には仕上げ