「オープン戦、ロッテ−西武」（２８日、コアラのマーチスタジアム）西武が４−１とリードして迎えた九回表のロッテ守備で、左翼・池田が左翼ファウルゾーンのフェンスに激突して担架で運ばれるアクシデントがあった。無死一、二塁で長谷川の左翼ポール左で切れていく打球を追った左翼の池田が、ボールを見たままフェンスに衝突。全速力ではなかったものの、顔面右側をぶつけるような形となり、そのまま後方に倒れ込んだ。