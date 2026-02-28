北海道・旭川市で27日、2歳の女の子が路上に倒れているのが見つかり病院に運ばれたが、死亡した。警察はひき逃げ事件の可能性もあるとみて調べている。27日午後5時40分ごろ、旭川市神楽の路上で、2歳の女の子が路上に倒れているのを母親が発見し、119番通報した。女の子は病院に搬送されたが、まもなく死亡が確認された。警察によりますと、母親は「車にはねられたかもしれない」と話していて、警察はひき逃げ事件の可能性があると