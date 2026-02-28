2月28日までに、芸人の江頭2:50のYouTubeが更新された。今回は3週間前にアップされていた動画に引き続き、女優の二階堂ふみが登場。彼女との赤裸々トークを公開し、その内容が話題となっている。今回は、『【速報】江頭と二階堂ふみが歴史的快挙』と題した動画を公開。2026年2月27日に発売される江頭の写真集を1年前に二階堂が撮影した経緯から、今回はその撮影から1年ぶりの再会の模様が撮影されていた。その中で、江頭は二