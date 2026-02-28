新日本プロレス２７日（日本時間２８日）の米国・ニュージャージー大会で、ＩＷＧＰヘビー級＆ＧＬＯＢＡＬヘビー級２冠王者の辻陽太（３２）がアンドラデ・エル・イドロ（３６＝ＡＥＷ）の挑戦を退けＧＬＯＢＡＯ王座のＶ３に成功した。ＷＷＥ、ＡＥＷと米国の両メジャー団体で活躍する大物を迎え撃った辻は、アンドラデの驚異的な身体能力に苦戦を強いられた。華麗な空中殺法で制空権を握られたかと思えば、ジーンブラスター