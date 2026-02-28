室内飼いの猫にも『ケージ』が役立つ理由4選あると便利な場面とは？ 1.体調不良・術後のときに「安静を保てる場所」になるから 普段は放し飼いをしていて問題ない猫でも、体調不良や術後のときには、無理をさせずに安静に過ごせる環境を整えることが大切です。 特に多頭飼いをしている場合は、猫同士の接触を避けることは、他の猫を守ることにもつながります。 猫風邪などのうつる可能性がある病気にかかってし