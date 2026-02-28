松永成立氏「シュートを外すと後ろで小さくガッツポーズしていましたから」春秋制から秋春制へ移行するJリーグは現在、百年構想リーグという半年間の異例のシーズンを送っている。引き分けのときにはPK戦も行う特殊なレギュレーションだが、現在「社団法人F・マリノススポーツクラブ、ホームタウン／ふれあい部」に所属する元日本代表GK松永成立氏は「GK目線で言うと、非常にありがたい」と、自身の考えを語った。百年構想リー